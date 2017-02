MNE: “Acordo não faz Portugal abdicar do direito de acionar medidas legais”

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta terça-feira que o “acordo amigável” com Espanha – mediado por Bruxelas – não coloca em causa o direito do Governo português de recorrer a “todos os meios legais” para defender o seu interesse, caso se conclua que a construção do aterro de resíduos da central nuclear de Almaraz terá um impacto negativo.

“Este acordo não faz Portugal abdicar do direito de acionar todos os meios legais – que o tratado da UE prevê – para fazer valer o seu interesse”, garantiu Augusto Santos Silva esta manhã em conferência de imprensa conjunta com o seu colega João Matos Fernandes, ministro do Ambiente.

Explicou que o acordo colocou um ponto e vírgula no diferendo entre Portugal e Espanha e prevê que o governo espanhol não tome quaisquer medidas que possam ser “irreversíveis” ou que comprometam o trabalho conjunto relativo à análise das consequências da construção do aterro em Almaraz, próximo da fronteira. No entanto, o acordo não trava a construção do aterro, poderá apenas minimizar os eventuais efeitos negativos em termos de ambiente e segurança nuclear.

Segundo o MNE, esta será uma nova oportunidade de “diálogo” e “trabalho conjunto” entre os governos dos dois países, sendo que Espanha se compromete a facilitar a Portugal toda a informação pertinente e a organizar em breve uma visita técnica das autoridades portuguesas e comunitárias às instalações situadas junto ao rio Tejo, a cerca de uma centena de quilómetros da fronteira.

Santos Silva defendeu ainda que o acordo demonstra mais uma vez que o Governo português está de “boa fé” neste processo e empenhado no mecanismo europeu para a resolução de conflitos. “Como a declaração conjunta diz, este acordo amigável confirma o espírito de resolução de problemas na União Europeia e reforça o papel da UE como casa comum enquanto todos podemos resolver os nossos problemas e os nossos diferendos”, concluiu.

O acordo entre os governos de Portugal e Espanha foi alcançado na reunião que o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker promoveu com o primeiro-ministro português António Costa e o seu homólogo espanhol Mariano Rajoy, em Malta, a 3 de fevereiro.