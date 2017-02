CDS propõe fim da taxa sobre operações Multibanco

O CDS anunciou hoje um projeto-lei para eliminar a tributação das operações de pagamento através de cartões Multibanco - uma medida inscrita no Orçamento do Estado para 2016 e que a Redeunicre começou a aplicar em dezembro (cobrando aos comerciantes imposto do selo, no valor de 4% sobre as comissões pagas aos bancos nos pagamentos com cartões).

Para os deputados centristas trata-se, tão-só, de “um imposto indireto criado pelo Governo sobre as famílias portuguesas, o que não é compaginável com o ‘virar da página da austeridade’ prometido pelo primeiro-ministro” na campanha eleitoral para as legislativas. O CDS admite ainda que, com a medida, se esteja a por em causa “o bem sucedido combate à economia informal”, bem como a segurança dos próprios cidadãos.

“A medida é contraproducente e só vem acrescentar problemas às famílias”, conclui o CDS na exposição de motivos do projeto-lei.