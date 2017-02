Deputado do PS Domingos Pereira renuncia a mandato no Parlamento

Depois de ter dito que voluntariamente não se desvincularia do PS nem abandonaria a Assembleia da República, o deputado rebelde decidiu que afinal o melhor é dedicar-se em exclusivo à sua candidatura independente anunciada esta segunda-feira, em Barcelos. "Não estou aqui para enganar ninguém"

Após quase um mês de suspense sobre se devolvia ou não voluntariamente o cartão de militante socialista com 30 anos e deixaria o grupo parlamentar do PS, Domingos Pereira anunciou, hoje, que afinal em política “o melhor é não andar cá e lá” para se concentrar a 100% nos barcelenses. O debutado que se rebelou contra a recandidatura de Miguel Costa Gomes à Câmara de Barcelos, dedidida pela Comissão Política Nacional contra a vontade da concelhia local, avançou que em outubro será candidato à autarquia de que foi o nº 2 até maio, quando o atual presidente da Câmara lhe retirou todos os pelouros, alegando deslealdade política.

Apesar de o PS não ter hostilizado o deputado em nome do equilíbrio instável da 'geringonça', dependente do apoio do BE e do PAN nos casos de abstenção do PCP, o deputado que chegou a prometer a Carlos César disciplina de voto afirmou ao Expresso que “quem está na vida pública tem de ser coerente" e “não andar com jogos de conveniência política”.

“Não estou aqui para enganar ninguém. A partir do momento em que decidi que sou candidato à Câmara de Barcelos como independente, o que é oficializei hoje, desfilei-me do PS e dentro em breve deixo o Parlamento, num sinal de desprendimento e de credibilização da política”. Domingos Pereira garante que a sua corrida à Câmara de Barcelos não é “uma decisão revanchista” em relação a ninguém, mas tão só o cumprimento das deliberação dos órgãos do partido a nível local, “desrespeitados pela tentação centralista”.

O dissidente socialista garante que a sua candidatura reúne apoios de todos os quadrantes políticos, do PS ao Bloco de Esquerda, e “de muitos barcelenses que não se reveem na gestão de fraca proximidade da vida das pessoas, nem admitem que quem os governa seja decidido por Lisboa”.

Domingos Pereira deixou ainda a Comissão Política Nacional, a liderança da concelhia e a presidência da Mesa da Comissão Política da Distrital de Braga. Entre os seus apoiantes, contam-se Alexandre Maciel e Carlos Brito, dois dos três vereadores do PS que renunciarem a todos os pelouros por solidariedade em maio de 2016.