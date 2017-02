Rio reprova pressa regionalista do Governo

Rui Rio até concorda com algumas das medidas de descentralização aprovadas esta semana em Conselho de Ministros. Mas o ex-presidente da Câmara do Porto, que tantas vezes conversou (e concordou) com o seu então homólogo lisboeta, António Costa, sobre transferência de competências do Estado para as autarquias, receia que a pressa do Executivo dê maus resultados. Em declarações ao Expresso, a propósito da proposta de lei sobre transferência de competências para as autarquias e as entidades intermunicipais anunciada esta quinta-feira pelo ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, Rio critica não tanto o conteúdo da lei como o facto de o Governo estar a avançar para a descentralização “de forma desgarrada”, e “em cima de eleições autárquicas”. “Não é a melhor altura”, diz. O tema, no seu entender, exige que o país faça “uma reflexão ponderada” que resulte numa solução “o mais consensual possível”. “Tudo isto é demasiado importante para se arranjar um conjunto de medidas apenas para se dizer que se está a fazer aqui qualquer coisa”, reitera.

O ponto nem é, como acusaram PSD e CDS, que o Governo esteja a promover “uma regionalização encapotada”. Quando muito, diz Rio, é exatamente o contrário: “Fazer isto desta maneira até pode dificultar uma solução de regionalização equilibrada e consensualizada.” Recorda que, em 1998, quando se realizou o referendo sobre a regionalização, ele foi ativamente contra e votou “não”. Quase 20 anos volvidos, constatado o aumento das assimetrias no país, e após a sua própria experiência autárquica (12 anos à frente do Porto), fez “uma evolução”: “Mas não sou a favor da ‘regionalização ponto final parágrafo’. Sou a ‘favor depende’”, esclarece, admitindo que só num quadro “de reforço da democracia, de aproximação dos cidadãos à política, de melhor controlo e maior eficácia da despesa pública” a criação de regiões seria uma boa solução para o país. “Quanto mais próximo o decisor está do problema, mais provável é que a decisão tomada seja eficaz; devemos seguir o princípio da subsidiariedade”, argumenta.

Se, feito aquele que Rio entende dever ser “um grande e profundo debate”, o país chegar à conclusão de que se deve avançar para a criação de regiões, o antigo autarca defende que se deve fazer a lei e levar esta a referendo. Não pôr as coisas em termos de “sim ou não à regionalização”, como sucedeu há 19 anos. Mas a consulta popular não é opção, e nem é porque a Constituição a isso obriga: “Se em 98 chumbou por referendo, tem de ir por referendo”. Ainda que admita que talvez fosse de considerar uma revisão constitucional ao artigo que estipula que o referendo só é válido se tiver mais de 50% de votos favoráveis dos eleitores: “Não é muito fair, porque significa que quem não vai lá está a votar não”.

O Governo tem estado a discutir com os autarcas a descentralização de competências, mas também o novo desenho das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e a criação de autarquias metropolitanas em Lisboa e no Porto. Sem consenso nos dois últimos, decidiu avançar esta esta quinta-feira com a proposta que transfere competências do Estado (em domínios como a educação, a ação social, a saúde ou a proteção civil) para as entidades intermunicipais, as autarquias e as freguesias — e que merece, à partida, abertura do PSD. Segundo o texto aprovado em Conselho de Ministros, o processo iniciar-se-á em 2018 e estará concluído até 2021. A proposta não é acompanhada, porém, de uma revisão da lei das finanças locais (ainda que preveja que esta venha a ocorrer), o que merece reservas por parte dos autarcas (que reivindicam a necessidade de ter meios financeiros para poder pôr em prática as novas competências).

O PCP, entretanto, anunciou que também vai apresentar brevemente cinco iniciativas sobre descentralização, com vista à existência de regiões administrativas a partir de 2019. Além da transferência de competências, os comunistas vão apresentar um novo regime de financiamento, um projeto de criação da autarquia metropolitana e duas iniciativas de criação de regiões, com fixação de calendário e metodologia que assegure a sua efetivação em 2019”.