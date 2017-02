Ferro Rodrigues considera "absurdo" pôr fim à comissão de inquérito à CGD

Em entrevista ao "Diário de Notícias" e à TSF, o presidente da Assembleia da República diz que a comissão de inquérito "pode acabar" mas que isso será "uma bocado absurdo"

"Houve muito trabalho, muita gente foi ouvida, muitas pessoas foram à Assembleia da República responder para o objeto da comissão", para saber porque é que a CGD tinha chegado ao ponto de necessitar de uma "recapitalização tão forte", diz Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República condsidera também que "seria lamentável se houvesse um boicote ao funcionamento", da Comissão Parlamentar de Inquérito para se criar "uma paralela para saber dos SMS ou dos emails ou seja o que for".

Ferro Rodrigues defende o "direito potestativo dos deputados" e não esquece que foram os parlamentaresdo PSD e CDS-PP que formaram por requerimento obrigatório a CPI.

Questionado sobre a possibilidade real da criação de uma segunda CPI à CGD, Ferro antecipa que "quer o objeto quer o âmbito" serão "distintos"

O presidente da Assembleia da República diz ainda que acredita ser "um mau precedente haver um recurso da Assembleia para a Relação", após a recusa da CGD, do Banco de Portugal e a CMVM de enviar documentos à CPI. Mas escusa-se a tomar qualquer responsabilidade no decurso do processo.