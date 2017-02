Marcelo pede opinião ética sobre eutanásia

Conselho de Ética para as Ciências da Vida nunca deu parecer sobre morte assistida. Marcelo pede que o faça agora

O debate sobre a possibilidade de cada português decidir quando e como quer morrer não está a ser suficientemente esclarecedor, na opinião do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa quer mais informação técnica e científica e na terça-feira pediu ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) que intervenha ativamente no debate dando o seu parecer. Será a primeira vez que os conselheiros vão dizer o que pensam sobre a eutanásia. No encontro em Belém foi também pedido ao CNECV que este ano realize, com o alto patrocínio da Presidência da República, um simpósio com especialistas nacionais e estrangeiros sobre o tema.

Marcelo Rebelo de Sousa confessou estar muito preocupado com a forma como a eutanásia está a ser debatida, afastada da perspetiva mais científica. O encontro será um contributo para esclarecer desde logo os deputados. Marcelo revelou que, em qualquer circunstância, irá sujeitar a eventual lei da eutanásia ao escrutínio do Tribunal Constitucional.