Matos Correia demite-se da comissão de inquérito à Caixa

A informação está a ser avançada pela SIC Notícias. João Matos Correia demitiu-se da presidência da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

O deputado do PSD, Matos Correia, indicara anteriormente que não sabia se iria permanecer na função por "ter dúvidas" de que estivesse a conseguir assegurar o "respeito dos interesses das minorias", isto é, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que têm menos representação nesta comissão devido ao resultado das eleições legislativas.

Uma posição que surgiu depois de os grupos parlamentares que suportam o Governo socialista (PS, Bloco de Esquerda e PCP) terem chumbado os requerimentos apresentados pelo PSD e pelo CDS relativos à utilização da informação trocada entre o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues, sobre as condições para que o último aceitasse o convite do Governo para liderar o banco público.