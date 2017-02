Marcelo encontra-se com investidores para “apoiar” emissão de dívida da Caixa

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou esta quinta-feira, no Porto, que considera a polémica sobre a Caixa Geral de Depósitos "encerrada" e deslocou as atenções para o "desafio" que vai ser a emissão de dívida do banco público daqui a um mês. O Presidente anunciou que vai dar uma ajuda.

"A Caixa tem agora um grande desafio, daqui por um mês, que é a emissão de obrigações que é fundamental para a capitalização", afirmou o Presidente da República, à saída do Congresso Nacional de Saúde Pública.

Marcelo anunciou que estará no Porto "para apoiar essa emissão num encontro com investidores nacionais e estrangeiros". "Penso que é uma missão nacional e esse é o grande objetivo daqui a um mês", afirmou.

A emissão de dívida por parte da Caixa Geral de Depósitos faz parte do plano de recapitalização do banco e deverá chegar a mil milhões.