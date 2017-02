“Inventona” das escutas provocou a “reunião mais difícil” de Cavaco com Sócrates

A informação fazia capa do "Público" a 18 de agosto de 2009. "Presidência suspeita estar a ser vigiada pelo Governo". Estávamos a pouco mais de um mês das eleições legislativas e o tema acabaria por tornar-se incontornável em toda a campanha. Mas para Cavaco, numa primeira fase - e em gozo de férias no Algarve - o primeiro contacto com a notícia não lhe fixou a atenção.

"Bastava ler o texto para perceber que se tratava de um título absurdo, reflexo do gosto de alguns jornalistas pela intriga e pela criação de factos políticos, uma historieta de verão para atrair leitores. Em três anos e meio de mandato, nunca tinha ouvido falar em suspeitas de a Presidência estar a ser vigiada por quem quer que fosse", recorda Cavaco no livro "Quinta-feira e outros dias", hoje publicado.

Na base da história do "Público" estavam suspeitas alimentadas por dirigfentes socialistas sobre o envolvimento de elementos da Casa Civil na elaboração do programa do PSD. Na resposta aos jornalistas, o assessor de imprensa em Belém, Fernando Lima, acabaria por dar a respostra que sustentou a tese avançada pelo "Público". "Como é que os dirigentes do PS sabem o que fazem ou não fazem os assessores do Presidente. Será que estão a ser vigiados?".

Para Cavaco Silva, foi "uma resposta banal para 'despachar' jornalista" e à qual "só uma ânsia desmedida por fabricar um facto político" poderia levar ao título do "Público". Mas Cavaco reconhece agora que esse foi o gatilho para "uma intriga política insidiosa, criada e alimentada por setores do PS com a participação ativa de alguns órgãos de comunicação social", com o objetivo, segundo Cavaco, de o envolver na campanha eleitoral das legislativas que se realizavam em finais de Setembro.

"Primeiro, tinha sido a alegada participação de assessores do Presidente na elaqboração do programa eleitoral do PSD. depois a "inventona" das escutas do Palácio de Belém por parte do Governo. Por outro lado, tinha-se tornado claro que o aparelho de propaganda do PS atuava em conluio com certa imprensa", escreve o antigo Presidente da República, recordando que a exposição de que acabou por ser alvo o seu assessor Fernando Lima "a propósito da 'inventona' das escutas do palácio de Belém, para além de pessoalmente incómoda para o próprio, tornou-se um problema para o exercício das suas funções". Por isso considerou "aconselhável proceder a uma alteração no elenco da Casa Civil, não prescindindo, no entanto, da colaboração daquele assessor".

Esgotado o período de férias, e com o tema das escutas a alimentar parte significativa da campanha eleitoral, Cavao tem a pimeira reunião com Sócrates a 16 de setembro. E não correu bem.

"Esta foi, sem dúvida, a reunião mais difícil que tive com o PM José Sócrates. O diálogo chegou a azedar e quando se exaltou ao ponto de subir o tom de voz, interrompi-o e chamei-o à ordem, dizendo-lhe que não estava a falar com membros do seu gabinete ou do seu Governo, mas sim com o Presidente da República e que, se não era capaz de manter a compostura, o melhor era dar por finda a audiência", resume Cavaco, recordando que "o Primeiro Ministro tentou argumentar que não tinha nada a ver com as declarações de dirigentes socialistas". "Mas pela cara que lhe fiz, deve ter percebido que a minha ingenuidade não ia a esse ponto".

Depois da reunião, Cavaco Silva lembra que se manteve em silêncio até às eleições. Mas tinha já tomado a decisão de fazer uma declaração ao país depois das legislativas, "uma vez que algusn sectores do PS e certa comunicação social haviam claramente ultrapassado os limites do tolerável e da decência na intriga política que desenvolveram".

"Fi-lo em 29 de setembro, dois dias após as eleições, repondo a verdade e partilhando com os portugueses, em público, a minha interpretação, sem que alguma vez a ela eu me tivesse referido, direta ou indiretamente. Sobre algo que não existiu em termos factuais, agentes políticos, comentadores e analistas produziram - o que não deixa de ser curioso - dezenas e dezenas de declarações".