CGD. Lobo Xavier sem “nenhuma evidência da participação do primeiro-ministro”

Lobo Xavier assumiu esta noite, no programa “Quadratura do Círculo”, na SIC Notícias, ter existido um contacto pessoal com o Presidente, a quem revelou o conteúdo das SMS trocadas entre António Domingues e Mário Centeno.

O comentador, também conselheiro de Estado, não revelou, contudo, pormenores sobre as mensagens, sublinhando que “sobre o teor da conversa“ com o Presidente “tenho obrigaçao de reserva”.

Recusando pronunciar-me sobre o que a comunicação social tem publicado sobre o hipotético conteúdo desses SMS, Lobo Xavier referiu apenas que “esse material confirma, do meu ponto de vista, aquilo que sempre pensei”. Ou seja, “a existência de um acordo ou de um entendimento para uma solução que dispensasse António Domingues da apresentação das declarações” de rendimentos.

O comentador começou por lembrar que nenhum dos intervenientes (participam também Pacheco Pereira e Jorge Coelho) usa o programa “para divulgar factos ou fazer anúncios”. Mais adiante afirmaria que a sua preocupação com o tema resultou de “uma certa indignação pessoal, por estar a ver ser crucificado na praça pública o Dr António Domingues”.

“Ver-me envolvido no caso não me traz vantagens, só custos”, disse ainda Lobo Xavier, que acrescentou não ter “nenhuma evidência da participação do primeiro-ministro”.