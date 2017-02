Bloco de Esquerda confirma Ricardo Robles como candidato em Lisboa

Ricardo Robles vai ser o candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas que se realizam no próximo outono. A decisão foi aprovada esta quarta-feira pelo plenário de militantes do partido e deverá ser ratificada no final da semana pela Distrital de Lisboa do BE.

Numa nota publicada no site Esquerda.net, o partido explica que o nome de Ricardo Robles "foi aprovado por 84% dos militantes presentes no plenário a favor, com 6% contra, 3% de abstenção e 1% brancos".

Nascido em 20 de maio de 1977, Ricardo Robles é engenheiro civil, especialista em reabilitação urbana e eficiência energética.

Membro fundador do Bloco de Esquerda, é atualmente coordenador da Concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda e desde 2013 que ocupa o cargo de líder da bancada do Bloco na Assembleia Municipal de Lisboa.