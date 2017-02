Socialistas revoltados com Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa está sob fogo do PS. Os socialistas não escondem a indignação perante a nota que o Presidente fez sobre o ministro das Finanças, segunda-feira à noite, em que sustenta que este deve permanecer no Governo em nome "do estrito interesse nacional" numa altura em que está envolvido na polémica da Caixa Geral de Depósitos.

"É um atestado de menorização", afirma ao Expresso um dirigente socialista, notando que o comunicado da Presidência dá a entender que noutras circunstâncias "em termos de estabilidade financeira", como se lê na nota, Marcelo teria feito pressão para que o primeiro-ministro demitisse Centeno. "Que eu saiba não é o Presidente que pode demitir ministros", acrescenta a mesma fonte.

Nas últimas horas, vários socialistas exprimiram mesmo nas redes sociais essa revolta. O deputado Ascenso Simões apelida de "vergonhosa" a nota de Marcelo, Vital Moreira escreve no seu blogue que "os ministros não carecem da confiança política do PR, nem este os pode demitir por sua iniciativa".

"Não basta querer ser 'Presidente de todos os portugueses' para ser um bom PR. É preciso saber e respeitar os poderes próprios e os poderes dos demais órgãos de soberania. É preciso não ter a tentação de compensar o excessivo ativismo com a técnica de 'uma no cravo, outra na ferradura'", escreve no Facebook Porfírio Silva.

No fim de semana, o apoio de Marcelo ao Governo a propósito da polémica da CGD valeu-lhe críticas do seu partido, o PSD. Agora, é a vez do PS.