Marcelo pediu a Centeno que se explicasse ao país

Ministro das Finanças esteve em Belém à hora do almoço. Presidente da República aconselhou-o a dar uma explicação ao país para tentar estancar o caso Caixa. Aos que (no PSD) o acusam de colaborar com o Governo, Marcelo diz que não é presidente "de um partido ou sindicato, mas de todos os portugueses".

Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel ativo para que o ministro das Finanças desse uma explicação pública sobre o caso da Caixa Geral de Depósitos. Mário Centeno foi esta segunda-feira ao palácio de Belém e, ao que o Expresso apurou, na conversa a dois o Presidente da República defendeu ser conveniente que ele falasse ao país.

Por um lado, Marcelo entendeu que o ministro não podia continuar calado enquanto de vários quadrantes políticos é acusado de estar a mentir sobre o alegado acordo com o ex-presidente da CGD que o isentaria de declarar o património. Por outro, depois de ter dado cobertura pública a Centeno, o que lhe custou um coro de críticas do seu partido (PSD), o Presidente entendeu que teria que ser o próprio ministro a dar a cara em sua defesa.

Ausente do país, o primeiro-ministro reiterou total confiança no titular da pasta das Finanças e disse estar a fazê-lo depois de ter falado com o Chefe de Estado. E também Mário Centeno se referiu ao Presidente na conferência de imprensa que deu à tarde e onde garantiu nunca ter acordado com António Domingues que este ficaria isento de declarar o património, embora admitindo terem falado "informalmente" sobre o assunto.

Como o Expresso noticiou no sábado, Marcelo Rebelo de Sousa acha "uma loucura" provocar a queda do ministro numa altura em que Portugal se prepara para saír dos défices excessivos e está a consolidar o sistema bancário. Mas o Presidente foi cauteloso e fixou uma linha vermelha para este caso ao afirmar que confia no ministro "até aparecer algo diferente ...".

Ou seja, a menos que surja "a assinatura" do governante, a convicção do Presidente é que Centeno pensa o mesmo que António Costa - que a alteração do estatuto do gestor público não isenta os administradores da CGD do que está previsto noutra lei - a lei 4/83 - que os obriga a declarar o património no TC.