Bloco vê “muito por fazer” na área do trabalho

O acordo assinado entre o Bloco de Esquerda e o PS está “longe de estar esgotado” e tem ainda “muita coisa por fazer e aprofundar”. Nomeadamente na área laboral, onde vários dos “compromissos explícitos” que foram “fundamentos da maioria política que foi constituída” estão ainda “por concretizar”.

A convicção é do deputado bloquista José Soeiro e assenta na constatação de que “o espírito geral do acordo foi no sentido de recuperar rendimentos e reverter a desvalorização do trabalho dos últimos anos”. E nesse contexto, diz, o Governo tem de acelerar a reposição dos “rendimentos que foram cortados pela via da legislação laboral” no Governo PSD-CDS.

“Já se deram passos importantes como a devolução dos salários e o aumento do salário mínimo. Mas, nota Soeiro, o “processo de empobrecimento e desvalorização do trabalho” ocorreu “por múltiplas vias” que precisam ainda de correção. O aumento de dias de trabalho não pago, por exemplo, já teve uma reversão com a reposição dos quatro feriados cortado. “Mas não foram recuperados os 25 dias de férias, o descanso compensatório, a diminuição do preço pago pelo trabalho extra ou a diminuição do valor das compensações em caso de caducidade do contrato ou despedimento”.

O deputado do BE sublinha ainda que foram transpostas para o OE-2017 algumas matérias que “precisam de ser concretizadas” em breve para aprofundar o combate à precariedade no sector privado. São disso exemplo a eliminação do banco de horas individual, a limitação de utilização dos contratos a prazo — acabando com as exceções que foram criadas para jovens, desempregados de longa duração ou empresas em início de atividade —, o agravamento da contribuição patronal no caso de elevadas taxas de rotatividade pela utilização de contratos a termo ou a revisão do regime de contribuições para os trabalhadores independentes.

Mais contratação coletiva

A tudo isto acresce a pretensão de dar seguimento ao que o BE entende ter sido — no debate de ontem na AR — “o reconhecimento do Governo de que a caducidade na contratação coletiva tem de ser revertida”. “Na Concertação Social o Governo entendeu que deveria criar um parêntesis de 18 meses na aplicação da lei da caducidade. Ou seja, reconheceu que a lei, tal como existe, permite uma utilização perversa por parte dos empregadores, que assim bloqueiam a contratação coletiva. Portanto, é preciso alterar a lei e dar consequência a esse reconhecimento”, defende Soeiro.

No combate à precariedade na administração pública — além da exigência de que sejam contabilizados os anos de carreira dos precários para a definição do escalão em que serão inseridos (ver pág. 13) —, o BE espera ver também confirmada a disponibilidade do Governo para acolher duas preocupações: que os trabalhadores intermediados por empresas de outsourcing “não fiquem fora do processo”; e que a análise em cada Ministério “seja feita por uma comissão arbitral em que os trabalhadores tenham participação”.