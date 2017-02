Ex-cavaleiro tauromáquico morre em acidente com trator

O acidente ocorreu na Herdade do Estraga, em Beja. Luís Cruz era atualmente empresário tauromáquico

O antigo cavaleiro tauromáquico e atual empresário do sector, Luís Cruz, de 51 anos, morreu este sábado vítima de um acidente com um trator, numa herdade, no concelho de Beja, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Herdade do Estraga, em Vale de Rossins, na União de Freguesias de Salvada e Quintos, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo da vítima, que também era agricultor, foi encaminhado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a GNR, tendo o alerta sido dado às 11h07.

Retirado há alguns anos das arenas, Luís Cruz, era atualmente empresário tauromáquico, juntamente com José Luís Zambujeira, sendo organizador de festejos taurinos na praça desmontável que ambos possuíam.

Luís Manuel dos Santos Cruz, natural de Cabeça Gorda, Beja, nasceu a 23 de abril de 1965, tendo feito a sua apresentação em público em 1983, em Beja, praça onde também recebeu a alternativa de cavaleiro tauromáquico, a 10 de agosto 1988, tendo como padrinho João Moura.