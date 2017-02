Marcelo: “Portugal precisa de crescer mais e de criar mais emprego”

O Presidente da República reiterou quinta-feira, em Madrid, que “um objetivo essencial” de Portugal nos próximos anos é “crescer mais”, porque só assim será possível criar mais emprego, considerando taxas de 1,3 ou 1,4 % como “curtas”.

“Há um problema. Portugal precisa de crescer mais e de criar mais emprego”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, num jantar oferecido pela Câmara do Comércio Hispano-Portuguesa, na capital espanhola, no qual estavam presentes uma centena de empresários dos dois países.

O Presidente português sublinhou que uma taxa de “crescimento de 1,3 % ou 1,4 % é curta” e insistiu que, mesmo no ano que em que se vive [2017] “uma taxa de crescimento de 1,7 % ou 1,8 % é importante”, mas Portugal tem “de ir mais longe”.

Segundo o Governo, o crescimento do PIB em 2016 foi superior a 1,2 % e em 2017, o Orçamento de Estado, aponta uma taxa de 1,5 %.

“O desafio é criar condições para o crescimento”, insistiu Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando esperar que, no fim do seu mandato, em 9 de março de 2021, “o investimento privado, interno e externo tenha subido, que o crescimento tenha aumentado sustentadamente e que o emprego tenha também aumentado”.

O Presidente reconheceu ainda “os méritos” do Governo anterior e do atual na descida do défice público e espera que no fim do seu mandato haja “um equilíbrio” nas contas do Estado.

O Presidente da República iniciou quinta-feira uma deslocação de dois dias a Madrid, onde participa na sexta-feira num fórum da COTEC Europa para promover a transição para uma “Economia Circular”.

No encontro da COTEC Europa também irão estar presentes os chefes de Estado de Espanha e de Itália e ainda empresários portugueses, espanhóis e italianos, além do comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas.

A COTEC Europa foi criada com o objetivo de “ajudar a suprimir as especificidades características das economias do Sul e que constituem barreiras à inovação”.