PSD acusa Centeno de mentir sobre a demissão do presidente da CGD

As notícias desta quinta-feira que dão conta da existência de um acordo entre Mário Centeno e António Domingues, indicam que “o ministro das Finanças mentiu em relação à demissão do anterior presidente da Caixa” Geral de Depósitos (CGD), aacusa o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro.

Falando durante o debate quinzenal desta tarde com o primeiro-ministro, Montenegro recordou que António Costa declarou achar “estranha” a demissão e questionou-o sobre o facto do ministro das Finanças lhe ter ocultado o teor das comunicações com o presidente da CGD.

Montenegro acusou ainda o Governo de “estar a boicotar a comissão de inquérito parlamentar à CGD” não lhe fornecendo as informações de que dispõe.