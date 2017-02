Costa: Oposição “brinca com o fogo” com dívida pública e põe em causa interesse nacional

António Costa garantiu que as posições conjuntas com a esquerda e que “há ainda muito por fazer”. No debate quinzenal no Parlamento, esta quarta-feira, o primeiro-ministro acusou a oposição de colocar em causa “o interesse nacional” e de não saber exercer as suas funções.

“A realidade é muito dolorosa para a nova oposição. E é tão dolorosa que os leva [PSD e CDS-PP] agora a refugiarem-se numa nova barricada. Não me recordo em nenhum país democrático, e seguramente em Portugal, que alguma vez a oposição tenha brincado com o fogo com a divida pública para procurar fazer oposição ao governo em funções pondo em causa o interesse nacional”, disse António Costa.

António Costa lembrou que já foi líder da oposição, como agora é Passos Coelho (PSD), e reconheceu que esse é um papel difícil para qualquer político, mas de todo o modo asseverou: “Nunca ninguém me ouviu a dizer uma palavra que perturbasse a confiança dos mercados e muito menos alguém me viu acender uma vela para que os juros da divida pública aumentassem prejudicando o interesse nacional”.

E continuou, aludindo ao anterior executivo PSD/CDS-PP: “Já sabíamos que quem não sabe ser oposição, não sabe ser governo. Agora ficamos a saber que quem não soube ser governo, também continua a não saber ser oposição”.