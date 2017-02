CGD: Cristas pergunta a Costa como pode manter confiança em Centeno

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, questionou esta quarta-feira o primeiro-ministro sobre a manutenção da confiança no ministro das Finanças, Mário Centeno, defendendo que, de forma "perfeitamente clara e evidente", se sabe ter mentido no parlamento.

"O ministro Mário Centeno tem estado tão atrapalhado e tão atrapalhado está que já se percebeu que mentiu nesta casa. Vale a pena também uma reflexão sua sobre essa matéria: em que medida é que pode manter confiança num ministro que mentiu nesta casa, de forma agora perfeitamente clara e evidente", afirmou Assunção Cristas.

No debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, a líder centrista aludiu, assim, a uma troca de correspondência entre o anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos e o ministro das Finanças hoje divulgada pelo jornal online ECO, segundo a qual António Domingues teria acordado com Mário Centeno a dispensa de apresentar a sua declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional.

António Costa não respondeu, aludindo apenas à "ligeireza" com que, todos os debates quinzenais, Assunção Cristas faz acusações de mentira.