Santos Silva visita Angola entre 9 e 13 de fevereiro

A preparação da visita do primeiro-ministro a Angola e a "revisão sistemática do estado da arte da cooperação entre os dois países", bem como a projeção de perspetivas futuras do reforço das relações são os objetivos da viagem que o ministro dos Negócios Estrangeiros inicia àquele país africano a partir desta quinta-feira.

Segundo o minsitro revelou aos jornalistas, o Governo entendeu que chegou o momento de "fechar o ciclo" das visitas sectoriais que se têm vindo a realizar de parte a parte e preparar a visita ao mais alto nível, isto é, do primeiro-ministro.

Questionado sobre a possibilidade de nesta visita ser abordada a realização da primeira cimeira luso-angolana, suspensa por parte das autoridades angolanas, o ministro limitou-se a responder que "as palavras contam menos que os atos".

O ministro visitará Luanda e outras províncias e cidades do país, sendo acompanhado pelo secretário de Estado das Comunidades e o secretário de Estado da Agricultura. Este é uma áreas onde, segundo disse, "a perspetiva de cooperação entre Portugal e Angola é mais promissora".

A delegação portuguesa parte na próxima quinta-feira à noite e regressa na segunda-feira seguinte. O programa completo da viagem não está todavia ainda finalizado.