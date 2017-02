UE envia Comissários a Washington esta semana

Federica Mogherini viaja esta semana para Washington. Mais do que levar uma mensagem, a Alta Representante da União Europeia para a Política Externa espera estabelecer diálogo com a nova administração norte-americana. "Será para identificar posições comuns e (perceber) em que dossiers queremos uma cooperação forte. Em alguns temas poderá haver divergências", disse esta segunda-feira, no final da reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

Em cima da mesa estão vários temas que Mogherini quer ver esclarecidos e discutidos com a equipa de Donald Trump. "A implementação do acordo sobre as alterações climáticas, a Síria, a Líbia, a Ucrânia, entre outros", adiantou.

O processo de paz no Médio Oriente é outro dos temas que quer debater em Washington, onde deverá sublinhar que a UE não concorda com a política de extensão colonatos em território palestiniano, levada a cabo por Israel.

Os detalhes da visita – incluindo os dias e horas das reuniões ainda não foram divulgados – mas a Alta-Representante adianta que "de certeza" irá encontrar-se com o Conselheiro Sénior do Presidente, Jard Kushner, com o Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Flynn, com alguns senadores e congressistas.

"Estamos a tentar arranjar encontros com (Rex) Tillerson e (James) Mattis". No entanto, as reuniões com o Secretário de Estado e o Secretário da Defesa poderão vir a acontecer na Europa. A viagem da Alta Representante será apenas a primeira ronda de contactos que deverão continuar ao longo das próximas duas semanas.

Federica Mogherini espera continuar o diálogo com os novos responsáveis norte-americanos em Munique, durante a Conferência de Segurança, e também em Bruxelas. O Vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, visita as instituições europeias – e também a NATO – no próximo dia 20 de fevereiro.

Após várias semanas de troca de declarações e recados – nem sempre diplomáticos – entre Trump e vários responsáveis europeus – começa agora um período de reuniões.

O Comissário Europeu com a pasta das Migrações e Assuntos Internos tem também voo marcado para Washington. Na quarta-feira, Dimitris Avramopoulos reúne-se com o homólogo, John F. Kelly, Secretário da Segurança Interna. O encontro serve para "discutir os desafios globais sobre migrações e também a cooperação em matéria de segurança", adiantou esta segunda-feira a Comissão Europeia em comunicado.