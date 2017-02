OCDE alerta: investimento está 30% abaixo de 2005 e desemprego vai continuar nos 2 dígitos

Tendo em conta o “baixo crescimento” mas também um salário mínimo mais elevado e a continuação da rigidez do mercado de trabalho, a OCDE antecipa que a queda do desemprego seja “muito mais lenta do que nos últimos dois anos” e que “é provável que continue nos dois dígitos, entre os mais altos da União Europeia

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) considera que o investimento em Portugal está mais de 30% abaixo do nível de 2005 e antecipa que o desemprego se vá manter nos dois dígitos nos próximos anos.

A OCDE divulgou esta segunda-feira um relatório sobre a evolução da economia portuguesa e, no documento, antecipa “um crescimento anual moderado”, de 1,2% em 2017, e refere que o consumo privado teve um papel importante recentemente, mas “deverá perder peso porque a criação de emprego é demasiado fraca para que as despesas dos consumidores continuarem a expandir-se ao nível atual”.

O investimento deverá “continuar fraco” e as exportações “vão crescer menos” do que nos anos anteriores, em parte devido à queda da procura da China e de Angola, mas deverá “continuar a ser a força por trás do crescimento neste ano e no próximo”.

Quanto ao desemprego, a OCDE reconhece que tem estado a cair mas continua em “níveis desconfortavelmente elevados”, nos 10,5%, uma proporção que é de 26,1% entre os jovens.

Relativamente às exportações, a organização de Angel Gurría considera que as reformas estruturais já feitas permitiram um "reequilíbrio da economia para as exportações", sublinhando que Portugal exporta agora mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB), quando em 2005 as exportações representavam apenas 27%.

Isto quer dizer que há mais empresas a exportar do que anteriormente, referindo a OCDE que este processo “começou ainda antes da crise” e que os dados a nível micro sugerem que esta melhoria nas exportações “é de natureza estrutural”.

A OCDE sublinha que a fraca procura interna numa altura de crise económica contribuiu para a melhoria da balança comercial, mas alerta que vão ser precisas “melhorias estruturais adicionais” para consolidar estes progressos iniciais e garantir que se mantêm quando as importações recuperarem.

O investimento é a chave para conseguir potenciar os ganhos nas exportações mas, em Portugal, tem sido um problema: “O investimento tem estado significativamente mais fraco do que nas outras economias do euro, particularmente desde 2010” e, “depois do forte declínio após a crise, o investimento está agora mais de 30% abaixo do nível de 2005”.

A OCDE aponta que, em Portugal, o crescimento é lento e coloca dificuldades a nível orçamental, as fragilidades dos bancos têm de ser resolvidas o quanto antes e é preciso recuperar o investimento e apostar nas qualificações.

2O crescimento tem sido lento e enfrenta novos obstáculos, o que coloca escolhas políticas difíceis, especialmente na política orçamental”, lê-se no relatório, que acrescenta que há “constrangimentos estruturais que continuam a impedir o crescimento e a exacerbar as vulnerabilidades”.

Para resolver estes constrangimentos, a organização de Angel Gurría defende que “é preciso renovar o ímpeto das reformas estruturais", bem como "uma avaliação sistemática” das que já estão em curso.

Para o futuro, a OCDE refere que “é preciso um investimento mais forte para reconstruir o 'stock' de capital da economia a apoiar um maior equilíbrio estrutural da economia”, orientando-a para o setor transacionável.

A organização recomenda ainda “aumentar as qualificações” dos trabalhadores para, desta forma, aumentar o potencial de crescimento da economia.

Tanto o investimento como as qualificações dos trabalhadores vão aumentar a produtividade e isto é “a base para salários mais altos e, assim, maior bem-estar no longo prazo”.