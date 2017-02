Seleção de frases sobre a hipótese de nacionalização do Novo Banco

"Nada está fora de questão quando se trata de garantir a estabilidade do sistema financeiro."

Mário Centeno, ministro das Finanças, quando questionado "sobre se integrar o Novo Banco na esfera pública está fora de questão"

TSF/"Diário de Notícias", 04-01-2017

"[O Novo Banco] deve ser mantido como entidade separada e não incluída na CGD (Caixa Geral de Depósitos), mas deve integrar a banca pública para uma recapitalização ponderada ao longo do tempo e para uma gestão do crédito que estimule a economia."

Francisco Louçã, ex-coordenador do BE

"Público", 04-01-2017

"O Banco de Portugal ainda não se pronunciou [sobre o futuro do Novo Banco], o Governo depois vai pronunciar-se. Não sabemos se haverá depois ainda negociações. Vamos esperar para ver."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

04-01-2017

"O Banco de Portugal (...) concluiu com base nos elementos disponíveis nesta data que o potencial investidor Lone Star é a entidade mais bem colocada para finalizar com sucesso o processo negocial tendente à aquisição das ações do Novo Banco e decidiu convidá-lo para um aprofundamento das negociações."

Comunicado do Banco de Portugal

04-01-2017

"Manda a cautela que o PSD não se precipite em declarações em concreto sobre a solução A, B ou C para o Novo Banco], porque este Governo já nos surpreendeu várias vezes com alterações à ultima da hora."

Marco António Costa, vice-presidente do PSD

05-01-2017

"Vamos acompanhando essa negociação no sentido de evitar que esta venda eventual do Novo Banco - se for o caso - possa trazer algum problema para a dívida pública que é aquilo que nos compete evitar que aconteça."

Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência

05-01-2017

"Para uma maior estabilização do sistema financeiro português, apelamos ao Governo para que assuma o controlo do Novo Banco na esfera pública."

Comunicado da comissão de trabalhadores do Novo Banco

05-01-2017

"Vamos continuar a trabalhar incansavelmente com o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o Governo português para assegurar um acordo final para apoiar a reestruturação do Novo Banco."

Comunicado de Oliver Brahin, presidente da Lone Star para a Europa

05-01-2017

"É no controlo público que podemos encontrar o caminho para a resolução dos problemas financeiros do país."

Manuel Tiago, deputado do PCP

06-01-2017

"O Governo deve resistir a uma venda ruinosa [do Novo Banco]. O ideal é a venda. O objetivo final é a venda, mas a nacionalização pode ser uma etapa para a reprivatização mais tarde."

Carlos César, presidente do PS

Expresso, 07-01-2017

"A utilização da resolução ao BES [Banco Espírito Santo] corre neste momento o sério risco de se traduzir num processo de contornos iguais ao BPN em todas as dimensões."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

07-01-2017

"[O Novo Banco] deve estar na esfera pública e, com a situação que se vive neste momento, o que é previsível é que não haja recuperação do capital investido pelo estado."

Pedro Soares, dirigente do BE

08-01-2017

"O banco [Novo Banco] já é do Estado [através do Fundo de Resolução], só que é de transição. Eu só quero que o Estado assuma plenamente e de forma normal aquilo que hoje já existe."

João Galamba, deputado do PS

"Diário de Notícias", 09-01-2017

"Não podemos ficar reféns de soluções e vamos explorá-las todas as que tivermos à nossa mão, sendo que neste momento o foco é claramente o processo de venda [do Novo Banco]."

Mário Centeno, ministro das Finanças

Reuters, 08-01-2017

"O PSD foi sempre favorável à venda deste ativo, era bom para Portugal que o ativo não estivesse a ser desvalorizado pela confusão lançada pelas declarações do ministro das Finanças."

Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD

12-01-2017

"Ainda o país não se refez do episódio Caixa Geral de Depósitos e já o Novo Banco entra na berlinda mediática. Talvez assim desvie as atenções de uma Caixa Geral de Depósitos à deriva."

Marco António Costa, deputado do PSD

12-01-2017

"A única solução que protege o Novo Banco e o país é, por isso, a nacionalização."

Mariana Mortágua, deputada do BE

12-01-2017

"Faremos aquilo que for melhor para o Novo Banco. Depende das propostas e do comprador. O PS não tem uma posição dogmática sobre Novo Banco."

João Galamba, porta-voz do PS

12-01-2017

"O setor financeiro é demasiado importante para ser deixado ao sabor dos complexos ideológicos."

João Almeida, deputado do CDS

12-01-2017

"O PSD não dá nenhuma abertura da sua parte para nacionalizar banco nenhum, nem por 15 dias, nem três meses."

Pedro Passos Coelho, presidente do PSD

14-01-2017

"Não excluímos nenhuma solução: da nacionalização à alienação. Estamos disponíveis para aguardar e avaliar."

António Costa, primeiro-ministro

17-01-2017

"Não se pode partir o Novo Banco, não faz sentido."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

SIC, 22-01-2017

"Recusamos qualquer conceção de nacionalização temporária [do Novo Banco] porque isso inevitavelmente levaria à ideia de socializar os prejuízos e, depois, entregar 'em limpo' os lucros ao capital financeiro."

Jerónimo de Sousa, líder do PCP

23-01-2017

"É óbvio que o custo do Novo Banco vai ser assumido pelo Estado."

Catarina Martins, coordenadora do BE

"Público", 23-01-2017

"Não conheço nenhuma nacionalização que seja permanente, nem nenhuma privatização que seja permanente."

Catarina Martins, coordenadora do BE

"Público", 23-01-2017

"Somos contra a nacionalização do Novo Banco. (...) Não percebo muito bem [a existência de] dois bancos públicos e o que irão fazer."

António Vieira Monteiro, presidente do Santander Totta

25-01-2017

"Não temos nenhum preconceito [quanto à] sua venda [do Novo Banco] ou [à] sua nacionalização, nenhuma preferência ideológica."

Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Modernização Administrativa

"Público", 26-01-2017

"Nestes processos negociais... nunca é bom nem saudável colocar uma data limite. Mas o processo [de venda do Novo Banco] avança, enfim, com bastante intensidade."

Mário Centeno, ministro das Finanças

26-01-2017

"[Nacionalizar o Novo Banco] seria o mais lógico, o problema é que a experiência que temos com bancos nacionalizados não tem sido boa."

João Salgueiro, antigo ministro das Finanças

"Público", 30-01-2017