Malha mais apertada para os candidatos às tropas especiais do Exército

Os candidatos às tropas especiais do Exército (Comandos, Paraquedistas e Operações Especiais, conhecidos como Rangers) passarão a ser submetidos, no âmbito das provas de classificação e seleção para estes exigentes cursos a avaliações médicas bem mais rigorosas, informa este ramo das Forças Armadas em comunicado enviado esta manhã às redações.

É o que se depreende de uma nova “Norma de Autoridade Técnica” elaborada na sequência da Inspeção Geral do Exército (IGE) ao curso 127 de Comandos, no qual morreram dois instruendos, e que assenta, a partir de agora, o processo de avaliação dos candidatos em três diferentes fases.

Na primeira fase, todos os candidatos, são sujeitos a uma “Avaliação Médica Pré-Participação (AMPP)”, que consiste num “questionário de saúde”, numa “avaliação biométrica”, e na “realização de exames complementares básicos,” bem como numa “consulta presencial com um médico, nas Unidades de Saúde do Exército”.

Na segunda fase, que já decorrerá nos Centros de Saúde do Exército, serão analisadas “todas as situações que sejam passíveis de dúvidas quanto à aptidão”, sendo os candidatos submetidos a uma “Avaliação em Medicina do Exercício (saúde e aptidão relacionada com a saúde), uma Avaliação Psiquiátrica, Exames Complementares Adicionais e uma Junta Militar de Aptidão (JMA)”, pode ler-se na nota enviada pelo Exército às redações.

Ainda de acordo com a mesma nota, estes candidatos serão submetidos “a uma avaliação mais aprofundada por médicos com formação de medicina do exercício da área do problema de saúde em questão (cardiologia, ortopedia, etc.) para eventual realização de outros exames complementares específicos e posterior decisão sobre a aptidão para a frequência do curso”.

À terceira e última fase, que decorrerá no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, chegarão “todas as situações que continuem a suscitar dúvidas relativas à aptidão do candidato”, sendo estes avaliados “em especialidades hospitalares, em Exames Complementares Especiais e, por fim, na avaliação do candidato por uma Junta Hospitalar de Inspeção (JHI)”.