Curso 128 de Comandos. Exército ainda não tem data, ministro da Defesa fala em abril

O ministro da Defesa Nacional afirmou esta quarta-feira que o Exército deverá retomar o curso da especialidade de Comando a partir de abril, depois de aprovada uma “nova abordagem do processo de treino e formação”. No entanto, contactado pelo Expresso fonte do gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército disse que “o general Rovisco Duarte ainda não tomou qualquer decisão sobre o reinício do curso”.

Questionado pelos jornalistas à saída da audição na comissão parlamentar de Defesa, José Azeredo Lopes lembrou que “todos os prazos foram respeitados, nos tempos previamente determinados” e que, desta forma, “quando as medidas hoje [quarta-feira] anunciadas tiverem sido executadas, nada obstará, em princípio, a que se retomem os cursos de Comandos, coisa que eu prevejo que venha a ocorrer a partir de abril”.

O ministro da Defesa destacou “pela positiva” que, em primeiro lugar, a morte de dois instruendos no 127.º curso, em setembro de 2016, "não ia ficar sem resposta", decorrendo ainda processos judiciais.

Em segundo lugar, acrescentou, o Exército mandou suspender a realização de novos cursos para avaliar “o que pudesse ter corrido mal em termos de procedimentos”, que passou por “uma avaliação ao processo de formação” e à necessidade de “corrigir o referencial que determina os processos de formação”.

“Se tudo correr como até agora, normalmente, a partir de abril será possível retomar os cursos de Comandos agora com esta nova abordagem do processo de treino e formação”, disse.

Na sequência da morte dos dois instruendos foi ordenada uma inspeção técnica extraordinária ao curso de comandos, que decorreu entre setembro e novembro, cujo relatório foi concluído e divulgado em dezembro.

A realização de um novo curso, o 128.º, exigirá uma ordem nesse sentido por parte do Chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, que suspendeu novos cursos até à conclusão das medidas previstas na sequência daqueles relatórios.