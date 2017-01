Carris: Jerónimo de Sousa reage com sorriso a críticas de sindicatos

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, reagiu esta terça-feira com um sorriso às críticas de sindicatos de que os comunistas não os ouviram sobre a apreciação parlamentar à municipalização da Carris para a Câmara de Lisboa, prometendo fazê-lo agora, "como sempre".

"O agendamento foi feito agora, não podíamos antecipar a essa consulta... Garantimos que o faremos [ouvir os sindicatos], como fazemos sempre", disse Jerónimo de Sousa quando confrontado com a crítica de vários sindicatos e organizações de trabalhadores.

O PCP marcou na segunda-feira, ao final do dia, com todas as Organizações Representativas dos Trabalhadores da Carris e da STCP (Porto) reuniões sobre a matéria.

Na véspera, o Sindicato Nacional de Motoristas manifestou-se, em comunicado, contra o pedido de apreciação parlamentar que o PCP apresentou na sexta-feira contra o diploma governamental que entrega a Carris à Câmara Municipal de Lisboa, admitindo até protestos à porta da sede nacional dos comunistas.