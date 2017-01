Começou a Cimeira do Sul da Europa em Lisboa

A cimeira de países do sul da Europa começou hoje pouco depois das 11:00, em Lisboa, com a participação do primeiro-ministro, António Costa, e dos chefes de Estado e de Governo de Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália e Malta.



Durante o encontro, os dirigentes dos sete países vão procurar concertar posições sobre o futuro da União Europeia, no contexto da saída do Reino Unido, focando-se nos temas das migrações, segurança e defesa e a união económica e monetária.

O anfitrião, António Costa, foi o primeiro a chegar, pelas 10:35, ao CCB, onde decorre a cimeira, aguardando os restantes dignitários.

Poucos minutos depois, chegou ao local o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.

Seguiram-se Joseph Muscat, primeiro-ministro de Malta - país que exerce a presidência do Conselho da União Europeia neste semestre -; o Presidente francês, François Hollande; o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras; o chefe do Governo de Itália, Paolo Gentiloni e, por fim, o Presidente do Chipre, Nikos Anastasiades.

Nenhum dos dirigentes prestou declarações à entrada.