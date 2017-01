Autárquicas Lisboa: Passos Coelho acumula recusas

Pedro Passos Coelho tem somado almoços para tentar encontrar uma solução para o PSD em Lisboa, e vai acumulando recusas às sondagens e convites das últimas semanas. Ao que o Expresso soube junto de sociais-democratas que têm acompanhado o processo, uma das últimas tentativas foi Pedro Reis, o independente que lidera o Instituto Sá Carneiro. O presidente do PSD desafiou-o a candidatar-se contra Fernando Medina mas, após terem abordado a questão em várias conversas, o ex-presidente da AICEP declinou o desafio.

Reis coordenou o grupo de economistas que preparou o programa eleitoral do PSD em 2015. Depois disso, foi promovido à presidência do Instituto Sá Carneiro, o think-tank do PSD. Uma das razões por que recusou candidatar-se a presidente da câmara da capital, sabe o Expresso, liga-se às suas atuais funções como CEO do BCP Capital. O “não” de Pedro Reis tem sido interpretado nos bastidores do PSD como mais um sintoma da dificuldade de Passos em encontrar um voluntário para Lisboa — dificuldade acrescida conforme passa o tempo e vão sendo conhecidas mais tentativas falhadas.

Este nome surgiu depois da recusa de outro independente, José Eduardo Moniz, ex-diretor da RTP e da TVI e atual consultor da estação de Queluz de Baixo. Entre as hipóteses partidárias, Teresa Morais (deputada e vice-presidente do PSD), Paulo Rangel (eurodeputado) e José Eduardo Martins já sinalizaram a sua indisponibilidade.

Martins, que tem sido um dos críticos de Passos e foi escolhido pela concelhia para escrever o programa para Lisboa, almoçou na quinta-feira com Passos Coelho. O ex-deputado negou que tenha sido convidado para uma candidatura à capital. “Falámos de Lisboa e do programa, mais nada”, declarou ao Expresso. Fontes que lhe são próximas asseguram que Passos testou durante o almoço se haveria abertura para ser candidato... mas a resposta estava dada desde essa manhã: em entrevista à Antena 1, Martins jurou que estava “fora de questão” concorrer a Lisboa.

Da mesma entrevista ficou um recado a Passos: se não alcançar o objetivo (“não muito ambicioso”) de ter mais câmaras que o PS, deve demitir-se. “No lugar de Pedro Passos Coelho, se tivesse fixado esse objetivo e não o conseguisse, demitia-me”, disse Martins. Pouca gente acredita que Passos o faça, mas cada vez mais Lisboa é vista como o grande teste à sua liderança. Se, como o CDS acredita ser possível, o candidato do PSD ficar atrás ou próximo de Assunção Cristas, “será um choque nunca visto”, garante um barão social-democrata que já afia as facas.

Na dança de nomes, o mais recente é Rui Gomes da Silva - foi abordado pela concelhia, mas a direção do PSD não fez caso. O ex-ministro tem dito entre amigos que “nunca aceitaria ser candidato por um partido liderado por Passos”.