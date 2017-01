Luaty Beirão continua a temer pela própria vida

“O meu nome é Luaty Beirão, cidadão angolano e também cidadão português” . Foi assim que o ativista começou a sua declaração perante os eurodeputados da Subcomissão dos Direitos Humanos, esta quinta-feira, em Bruxelas.



Chegou, de vermelho e acompanhado pela eurodeputada Marisa Matias, e aos jornalistas portugueses disse vir alertar a opinião pública para as mortes aos contestatários do regime de José Eduardo dos Santos. Luaty Beirão disse então que "em ano de eleições, há espaço para mais tensão, perseguições políticas e pressões que podem acabar em mortes".



Questionado sobre a possibilidade de a União Europeia enviar observadores internacionais para acompanharem as anunciadas eleições presidenciais,Luaty disse que tal seria desejável. "A UE parece disposta a fazê-lo, mas tem de haver um convite do Governo angolano, o que não aconteceu". Sublinhou que o regime diz que a democracia angolana está suficientemente madura para que tal medida não seja necessária, mas Luaty Beirão discorda e diz ser necessário o acompanhamento internacional.



Diz ainda continuar a temer pela própria vida e segurança pessoal, mas promete resistir: "Enquanto estamos vivos, temos de lidar com esse medo." Para concluir: "Enquanto não deixarmos que a alma se amesquinhe, vale à pena continuar a falar."



No discurso aos poucos presentes, Luaty Beirão lembrou sempre a sua dupla cidadania e pediu que fosse feita pressão do Parlamento Europeu sobre Portugal na utilização de dinheiros que possam não ter origens legais. "Às vezes, a Justiça portuguesa não parece tão independente assim", disse sobre a fiscalização da entrada de dinheiros angolanos na Europa, usando Portugal como porta de entrada para a a Europa, em resposta às perguntas da audiência.

No final, acabou por agradecer a Marisa Matias e Ana Gomes. E deixou um aviso: "Amanhã, preparem-se par um editorial no 'Jornal de Angola', a dizer que somos todos terroristas."