CDU recandidata João Ferreira à Câmara de Lisboa

João Ferreira, vereador do PCP na Câmara de Lisboa e também deputado ao Parlamento Europeu, será o candidato da CDU nas eleições autárquicas do próximo outono. O anúncio da candidatura será feito às 11h desta quinta-feira, nos Paços do Concelho. Ferrreira já fora em 2013 o número 1 da coligação liderada pelos comunistas.

Há quatro anos, em que teve como adversários António Costa e Fernando Seara (à frente da lista PSD/CDS), a candidatura liderada por João Ferreira alcançou 9,85% dos votos e elegeu dois vereadores (mais um do que no mandato anterior).

João Ferreira, 38 anos, é um dos elementos mais destacados da nova geração de dirigentes do PCP. É eurodeputado desde 2009, tendo mesmo liderado a lista da CDU nas europeias de 2014, e integra o Comité Central do PCP desde 2012.

Biólogo de formação, Ferreira é doutorado em ecologia. Na faculdade, foi dirigente associativo e, mais tarde, o primeiro presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC).

Depois de Assunção Cristas, líder do CDS, é agora conhecido o segundo candidato à presidência da principal autarquia do país (além do atual presidente Fernando Medina, que irá naturalmente apresentar-se a votos). Dos partidos hoje com assento na vereação lisboeta, falta conhecer a aposta do PSD. O Bloco de Esquerda, que apenas está representado na Assembleia Municipal, também ainda não divulgou o nome do seu candidato à Câmara.