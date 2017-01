Cristas pede reunião a Medina

Desde que anunciou a sua candidatura a Lisboa, em setembro, Assunção Cristas tem andado a fazer o reconhecimento da cidade. As preocupações que tem trazido das suas incursões pelo terreno levaram-na a uma iniciativa pouco usual em tempo de pré-campanha: a candidata (e líder) do CDS solicitou uma reunião com Fernando Medina, atual presidente de Câmara e seu principal adversário nas eleições do outono, para discutir a cidade.

Questões como a habitação social, a mobilidade e o apoio aos idosos, entre outros temas considerados "relevantes" pela candidata, farão parte da conversa. O pedido seguiu esta manhã, por email.