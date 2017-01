BE sobre descida da TSU: “Este decreto é injusto e é errado. Deve ser anulado”

O Bloco de Esquerda arrancou o debate desta quarta-feira sobre a descida da TSU (Taxa Social Única) para os empregadores confirmando aquela que é a posição que tem assumido. “Este decreto é injusto e é errado. Deve ser anulado”, afirmou o deputado José Soeiro no início do debate na Assembleia da República.

“A descida da TSU patronal não faz parte de nenhum compromisso estabelecido entre estes partidos. O que faz parte, sim, é uma política de recuperação de rendimentos, capaz de parar o empobrecimento que era a estratégia do PSD e do CDS para o país.”

Assim, afirmou José Soeiro, está a ser seguido esse caminho de que "precisa de continuar a ser aprofundado". "A única novidade foi mesmo a pirueta do PSD", sublinhou.

Defendendo o aumento do salário mínimo e considerando que esse aumento é uma "medida fundamental de justiça económica e social", o deputado bloquista explicou o porquê de se oporem à descida da TSU para os empregadores.

"Seria errado e insensato fazer acompanhar a subida do salário mínimo de uma redução da TSU das entidades empregadores que optam por políticas de baixos salários", afirmou. "Desde logo, porque não é aceitável desresponsabilizar as empresa e pôr os contribuintes, por via do orçamento do Estado, ou os trabalhadores, por via da segurança social, a pagar o aumento do salário mínimo, que é um dever de quem contrata."

Também a deputada comunista Rita Rato defendeu que esta decisão “deve ser revogada”, afirmou, confirmando a posição contrária do PCP a esta decisão do Governo. “É uma medida errada e prejudicial aos trabalhadores”

"O aumento do salário mínimo nacional é uma exigência de dignidade e não deve ter contrapartidas para além do trabalho prestado por cada trabalhador."

