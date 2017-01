Marcelo defende baixa da TSU para os patrões

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este domingo à noite o acordo de Concertação Social e a baixa da Taxa Social Única para os patrões.

Em entrevista à SIC, a primeira desde que foi eleito, há um ano, o chefe do Estado realçou o “mérito” de “ter-se conseguido um acordo de Concertação Social”.

“Durante muito tempo, convenci-me que era um acordo inviável. Foi muito difícil, louvo a boa vontade” dos cinco parceiros que o assinaram, afirmou Marcelo.

Quanto à descida da TSU, a mais polémica das medidas do acordo, e que PCP, BE e PSD se preparam para chumbar no Parlamento, Marcelo mostrou-se adepto da ideia. “Era um sinal” positivo para a economia e para o crescimento, acrescentou.