Portas comentador  “nas próximas semanas”

O programa semanal de comentário de atualidade protagonizado por Paulo Portas arranca na TVI “nas próximas semanas”. A garantia foi dado ao Expresso por Sérgio Figueiredo, o diretor de informação do canal. A contratação de Portas pela TVI foi assinada em maio e, nessa altura, a estação de Queluz de Baixo anunciou que o formato seria estreado “brevemente”.

O arranque dos comentários devia ter acontecido na rentrée, mas acabou por ser adiado vários meses. Segundo Sérgio Figueiredo, trata-se de um formato “inovador e interativo”, com “muita tecnologia”, que implica a entrada em funcionamento do novo estúdio, cuja construção ainda não está concluída. Daí a cautela do responsável da TVI, apontando para as “próximas semanas”, sem apontar uma data.

Depois da saída de Marcelo Rebelo de Sousa, apenas Marques Mendes tem um espaço de comentário político com assinatura em canal aberto. Portas terá um espaço semanal no prime-time da TVI mas, ao contrário de Mendes e de Marcelo, não se vai centrar na política nacional, mas na atualidade internacional e europeia.

No domingo passado, Marques Mendes teve a sua melhor audiência desde que a sua rubrica na SIC passou para as noites de domingo. Quase um milhão e duzentos mil telespetadores (23,2% de share)viram o ex-líder do PSD zurzir Pedro Passos Coelho, a quem chamou “cata-vento” por causa da mudança de posição em relação à TSU.