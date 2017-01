Depois da TSU, PSD prepara chumbo às PPP na Saúde

Depois da polémica da taxa social única, as PPP da Saúde — se o Governo assinar novas parcerias com privados nos hospitais e se a esquerda quiser travar esses acordos, o PSD votará com o PCP e o BE. Tal como na TSU, os sociais-democratas recusam ser a tábua de salvação do Governo nas desavenças da maioria de esquerda.

Saiba mais na edição deste sábado do Expresso.