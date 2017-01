Presidente sérvio faz visita de Estado a Portugal na próxima semana

O presidente da República da Sérvia, Tomislav Nikolic, vai realizar uma visita de Estado a Portugal nos dias 25 e 26 de janeiro, informou esta sexta-feira a Presidência, em nota à imprensa.

“A visita a Portugal do Presidente sérvio tem como objetivo aprofundar as relações bilaterais entre os dois países, tendo sobretudo em consideração o processo de negociação da candidatura da Sérvia para adesão à União Europeia e consequente consolidação da estabilidade na península balcânica”, refere a mesma nota.

Para além dos encontros institucionais e de reuniões de trabalho com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente Tomislav Nikolic terá encontros com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, com o primeiro-ministro, António Costa, e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O presidente sérvio visitará ainda o Museu Nacional de Arte Antiga, onde, segundo a nota de Belém, “estarão expostas réplicas de obras de arte maiores da cultura sérvia, expressamente trazidas para o efeito”, bem como a Fundação Champalimaud.