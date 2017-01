TSU: Marcelo recebe patrões e UGT

Depois de se ter colocado no epicentro das negociações com vista a um acordo de concertação social, Marcelo Rebelo de Sousa tenta agora falar com as várias partes com vista à obtenção de uma alternativa ao acordo que falhou.

Esta sexta-feira, o Presidente da República recebe no palácio de Belém os presidentes das três confederações patronais. Na segunda-feira, será a vez de Marcelo receber o líder da UGT.

Carlos Silva teve esta manhã um encontro com o líder do PSD. À saída, disse que Pedro Passos Coelho não mudou a sua posição, ou seja, o partido votará contra a baixa da TSU. Resta ao Governo encontrar uma alternativa.