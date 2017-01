Pires de Lima é consultor de fundo norte-americano

António Pires de Lima, ministro da Economia no governo PSD-CDS, foi contratado como consultor do fundo de investimento norte-americano Advent International. O fundo de private equity tem investimentos em 40 países e, de acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, o antigo dirigente do CDS será operating partner em Portugal, com a missão de "identificar e avaliar oportunidades de investimento no mercado português, bem como no sector de consumo global".

Pires de Lima, que, antes de integrar o Governo em 2013, teve uma longa carreira como gestor e passou por marcas como a Compal e a Unicer, junta estas novas funções às duas que já havia assumido desde que deixou o Governo: na semana passada foi anunciada a sua entrada na administração da Parfois, e desde março do ano passado é administrador não-executivo e presidente do conselho de auditoria da Media Capital, a holding de comunicação social dona da TVI. É ainda administrador da Fundação de Serralves.

“António Pires de Lima traz consigo mais de três décadas de experiência no sector do consumo, uma indústria dinâmica em constante evolução que enfrenta vários desafios vindos das novas tendências sociais e de consumo”, diz Gonzalo Santos, diretor na Advent e diretor-geral da empresa em Espanha, de acordo com o comunicado enviado ao início da tarde às redações.

“Espero conseguir aplicar a experiência que adquiri ao longo da minha carreira para assessorar a equipa da Advent na identificação de oportunidades de investimento em Portugal, bem como na construção do seu forte historial no sector do consumo”, diz, por seu lado, Pires de Lima, citado no mesmo documento.