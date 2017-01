Entrevista de Marcelo tira Mendes do “Jornal de Domingo”

Marcelo Rebelo de Sousa dá uma entrevista à SIC no próximo domingo. É a primeira entrevista do Presidente da República após a sua eleição, há um ano, e passará no "Jornal da Noite". Marques Mendes, o comentador dominical da estação, vai antecipar o comentário para sábado.

"É uma questão puramente matemática", explica ao Expresso Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC. Por causa do novo programa "Agarra a Música", que a estação estreou no domingo passado, o "Jornal da Noite", que começa às 20h, tem de terminar às 21h10. E não há tempo para incluir o noticiário, a entrevista e o comentário de Mendes.

Para Marcelo, estão previstos entre 35 a 40 minutos, a que se somam os 12 minutos de publicidade. O que sobra será para o noticiário. O comentário de Marques Mendes é antecipado um dia e assim o conselheiro de Estado só na semana seguinte poderá comentar a primeira entrevista do Presidente.