Redução da TSU afinal vai ser discutida a 25 de janeiro

Partido de Catarina Martins troca debate sobre educação, que estava agendado a seu pedido, por debate sobre TSU

O Bloco de Esquerda anunciou hoje que vai utilizar o seu agendamento potestativo do próximo dia 25 de janeiro para debater as apreciações parlamentares que pedem a redução da Taxa Social Única (TSU).

Hoje, em conferência de líderes as apreciações parlamentares de BE e PCP tinham sido agendadas para 03 de fevereiro, a primeira data disponível para novos agendamentos.

No entanto, ao final da tarde, o BE anunciou em conferência de imprensa que utilizará o direito de impor a agenda do dia (agendamento potestativo) da próxima semana, inicialmente reservado para discutir as Parcerias Público-Privadas na Saúde, para debater o tema da TSU.