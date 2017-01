PCP apresenta proposta de anulação da descida da TSU contra “benesse aos grupos económicos”

Minutos depois de estar publicado em Diário da República o decreto de baixa da TSU, o secretário-geral do PCP anunciou a entrega da apreciação parlamentar para anular esta medida. "A cedência à chantagem do patronato que exige contrapartidas para o aumento do salário mínimo é inaceitável", lê-se no pedido do PCP, que considera a baixa da TSU, acordada em concertação social no âmbito do aumento do salário mínimo nacional, "uma benesse aos grupos económicos" e "um incentivo à política de baixos salários".

O texto foi distribuído aos jornalistas durante a intervenção de Jeronimo de Sousa, no debate quinzenal com o primeiro-ministro. Segundo o PCP, o caminho deve ser o de diversificação das fontes de financiamento da segurança social, designadamente, "através do contributo das empresas com lucros significativos é um número reduzido de trabalhadores".