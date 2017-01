Eleição do presidente do Parlamento Europeu passa para a terceira ronda

Ainda não foi à segunda volta que os deputados do Parlamento Europeu conseguiram eleger o novo presidente e sucessor de Martin Schulz. O candidato do PPE, Antonio Tajani, continua à frente mas sem maioria absoluta. A votação passa agora à terceira ronda, em sessão plenária em Estrasburgo.

Tajani conseguiu agora 287 votos, acima do candidato socialista Gianni Pittella, com 200 votos, seguido por Helga Stevens, belga, dos Conservadores e Reformistas (66), a britânica Jean Lambert dos Verdes (51), o romeno Laurenţiu Rebega do Partido da Europa das Nações e da Liberdade (45) e a italiana Eleonora Forenza da Esquerda Unitária (42 votos).

A próxima ronda de votação terá início perto das 16h30 (hora de Lisboa) e o resultado só deverá ser conseguido por volta das 18 horas. Se não houver nenhum candidato com maioria absoluta, é possível ainda passar para uma quarta e final ronda só com os dois candidatos mais votados. Se houver um empate entre os dois, o que é pouco provável, vencerá o mais velho.

Sublinhe-se que para além desta, só por outras duas vezes é que foi preciso chegar a uma terceira volta numas eleições para o presidente do Parlamento Europeu. Foi o que aconteceu em 1987 e 2002.

Com base nos dados desta votação, conclui-se que dos 751 eurodeputados, contaram-se 691 votos válidos (ou seja, sem brancos nem nulos). Desse total, para conseguir uma maioria absoluta seriam necessários 346 votos, pelo que se poderá dizer-se que Tajani ficou a 59 votos de o conseguir.

Comparando com a segunda volta, Antonio Tajani teve agora mais 13 votos, enquanto o socialista Pittella conseguiu mais 17. A candidata belga Helga Stevens perdeu 11. O romeno Rebega, do partido de extrema-direita, ganhou mais dois votos enquanto Eleonora Forenza, candidata da Esquerda Unida perdeu oito votos.

Negociações de última hora

Para esta eleição, chegaram a estar na corrida sete candidatos. Porém, o belga Guy Verhofstadt, líder do grupo dos liberais, anunciou esta terça-feira ter retirado a sua candidatura, confirmando que irá apoiar Antonio Tajani, candidato do PPE, que é tido neste momento como o mais provável vencedor destas eleições.

O jornal "Politico" avança que em causa está um acordo feito entre o PPE e o grupo dos liberais (ALDE). Nele terá sido estabelecido que Guy Verhofstadt retiraria a sua candidatura em troca da Conferência dos Presidentes das Comissões para o ALDE.

Antonio Tajani, 63 anos, faz parte do partido Forza Italia, fundado e liderado por Silvio Berlusconi e chegou a ser porta-voz do primeiro-ministro italiano. O candidado do PPE foi eurodeputado durante 14 anos, ex-comissário da equipa de Durão Barroso - foi responsável pelas pastas da Indústria e Transportes - e foi também vice-presidente da Comissão Europeia.

[notícia atualizada às 14h24]