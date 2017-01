Acordo de Concertação: Governo recolhe assinaturas porta a porta

Um carro do Ministério da Segurança Social começou a circular ao final da manhã para recolher as assinatura dos parceiros sociais necessárias para fechar o acordo de Concertação Social. Cerimónia oficial foi cancelada.

(Notícia em desenvolvimento)

Uma viatura oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social foi recolher porta a porta as assinaturas das quatro confederações patronais e da UGT que permitem selar o acordo de Concertação Social. Segundo o Expresso apurou, CCP, CIP, UGT e CAP já assinaram. Aguarda-se confirmação por parte da Confederação do Turismo.

A ronda da recolha de assinaturas começou "a seguir ao almoço" e acabou por coincidir com o arranque do debate quinzenal na Assembleia da República onde, naturalmente, a questão da redução da TSU foi um dos pontos quentes. A líder do CDS acusou mesmo o primeiro-ministro de "mentir a esta Câmara", depois de António Costa ter afirmado que o acordo de Concertação Social "já está assinado".

Assunção Cristas garantiu aos deputados e ao Governo ter mantido encontros com dois parceiros sociais - a UGT e a CAP, apurou o Expresso - durante a manhã, sendo que nenhum deles tinha ainda assinado qualquer acordo.

João Machado, da Confederação dos Agricultores, assumiu ao Expresso ter rubricado o documento enviado pelo Governo "por volta das 14 e 30", isto é cerca de hora e meia depois de ter acabado o encontro com a líder centrista. Em princípio, o carro oficial terá seguido diretamente para a Avenida Gago Coutinho, onde Carlos Silva, da UGT, assinou o documento "por volta das 15 e 22". A cerimónia, na sede da central sindical, foi gravada e colocada na página oficial e estiveram presentes Carlos Silva e o secretário geral adjunto Luis Correia".