Governo nomeia antiga secretária geral das Finanças para a CRESAP 

Maria Neves Murta Ladeira, antiga secretária geral do Ministério das Finanças, vai ser a próxima presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para Administração Pública (CRESAP). A indigitação do Governo será formalizada depois da audição parlamentar prevista para esta sexta-feira.

Maria Neves Murta Ladeira – que foi secretária geral do Ministério das Finanças por nomeação da então ministra Maria Luís Albuquerque – tem bacharelato em economia pela Universidade Técnica de Lisboa e licenciatura em engenharia informática pela Universidade Nova.

Antes de assumir o cardo de secretária-geral do Ministério das Finanças, tinha desempenhado funções no mesmo ministério como adjunta da anterior secretária-geral, Teresa Nunes. Previamente ao Ministério das Finanças, fora vogal e depois subdiretora geral do Instituto de Informática e Presidente do conselho de administração do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça e diretora geral do Serviço de Informática do Ministério da Justiça.

Com a nomeação de Maria Neves Murta Ladeira, o Governo coloca ponto final no impasse que se verificava desde outubro do ano passado, quando o ex-presidente da CRESAP, João Bilhim, abandonou o cargo por ter entrado na reforma. Desde essa altura, a presidência da comissão responsável pela organização dos concursos para altos cargos da administração pública tem sido ocupado pela anterior vogal permanente Margarida Proença.

Além de Maria Neves Murta Ladeira, o parlamento vai também ouvir na sexta-feira os indigitados para os caragos de vogais permanentes da CRESAP Maria Migueis de Matos, Maria Lopes Duarte e José Maria Pedro.