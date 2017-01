PSD escolhe Álvaro Almeida para candidato à Câmara do Porto

A concelhia do PSD do Porto aprovou esta sexta-feira, por maioria, o nome de Álvaro Almeida para cabeça-de-lista à câmara local nas próximas eleições autárquicas, indica um comunicado daquela estrutura.

"Reunidos no dia 13 de janeiro de 2017, os membros eleitos da Comissão Política Concelhia do PSD do Porto aprovaram por maioria (15 votos a favor e um contra) o professor Álvaro Santos Almeida como candidato pelo PSD a presidente da Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas", refere a concelhia do PSD do Porto.

Em comunicado, assinado pelo presidente Miguel Seabra, a concelhia explica que "o processo de ratificação do candidato segue agora o curso estatutário para aprovação na Comissão Política Distrital do Porto e, posteriormente, para aprovação pelo senhor presidente do PSD, Pedro Passos Coelho".

"Este dia culmina um processo que, desde que fomos eleitos, pretendemos exigente, metódico e intelectualmente honesto. Fizemos a nossa parte. Chegamos pois à etapa da ratificação do candidato", assinala a concelhia.

A comissão política realça ter encarado "esta missão, desde o primeiro dia, com responsabilidade e confiança" e pretender "apresentar ao Porto um dos seus melhores".

"E estamos convencidos que o estamos a fazer", frisa.

Em declarações à Lusa, Miguel Seabra explicou que Álvaro Almeida é "um candidato que reúne todas as condições" que a concelhia pretendia, e que foram aprovadas no plenário de quinta-feira.

"É um candidato credível, capaz, foi o melhor em tudo por onde andou, tem um percurso de serviço público extremamente relevante ao mais alto nível, quer como presidente da Entidade Reguladora da Saúde quer como presidente da Administração Regional da Saúde do Norte, tem um percurso académico de altíssimo relevo", sublinhou.

Segundo o líder da concelhia, "o partido está unido em torno de uma candidatura que foi democraticamente escolhida".

Álvaro Almeida junta-se assim à corrida à Câmara do Porto para as autárquicas deste ano que conta, para já, apenas com o atual presidente, o independente Rui Moreira, que tem do seu lado o apoio formal quer do PS, quer do CDS, que desistiram de apresentar candidato próprio.

Álvaro Fernando Santos Almeida nasceu no Porto a 17 de novembro de 1964, licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e doutorou-se em Economia pela SE - London School of Economics and Political Science.

Entre 1997 e 2000 residiu em Washington, DC, EUA, onde foi Economista no Policy Development and Review Department do Fundo Monetário Internacional.

No final de 2000, Álvaro Almeida regressou a Portugal, tendo sido Presidente do Conselho de Administração da Espaço Atlântico -- Formação Financeira, vice-presidente do Conselho de Administração da CapNet -- SGPS e Presidente do Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Saúde.

Em 2015, Álvaro Almeida foi nomeado pelo então ministro da Saúde, Paulo Macedo, para a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, cargo a que renunciou no início de 2016.