Almeida Santos dá nome ao auditório do edifício novo do Parlamento

Ato oficial está agendado para o próximo dia 18, data que assinala o primeiro aniversário da morte do antigo presidente da Assembleia da República

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, decidiu atribuir o nome do socialista António Almeida Santos, também segundo magistrado da nação entre 1985 e 2002, ao auditório do edifício novo do Parlamento.

Segundo despacho datado desta quinta-feira, a que a Lusa teve acesso, vai realizar-se um "ato simbólico de atribuição da designação Auditório António de Almeida Santos" em "cerimónia pública a ocorrer no dia em que se assinala um ano sobre o seu desaparecimento (morte, 18 de janeiro)".

"A existência do novo edifício da Assembleia da República devemo-la não só à ideia do também saudoso presidente António Barbosa de Melo (PSD), mas, sobretudo, à determinação e à perseverança do dr. Almeida Santos, que preteriu os projetos dos arquitetos Tomás Taveira e Carrilho da Graça ao do arquiteto Fernando Távora", lê-se no documento assinado pelo presidente do Parlamento.