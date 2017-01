PSD contra nacionalizar o NB: “É um erro absoluto, não contem connosco”

Pedro Passos Coelho discorda em absoluto das vozes do PSD que nos últimos dias vieram a público concordar que, entre uma má venda e uma nacionalização temporária, é melhor a segunda solução.Para a direção do partido, nacionalizar o Novo Banco é "um erro absoluto". Marco António Costa, vice de Passos, foi claro no Parlamento: "Não contem connosco para aventuras ruinosas".

O paralelo com o que se passou no BPN enquadra a posição oficial do maior partido da oposição. "A nacionalização do NB, promovida por um Governo PS, foi desastrosa", afirmou Marco António Costa, acusando os socialistas de estarem "a tentar repôr o filme, mas o país não pode andar para trás".

"Inaceitável", foi a definição do vice-presidente de Passos Coelho para uma eventual nacionalização do banco. Marco António lembrou, aliás, que o PS votou a favor do relatório da comissão de inquérito ao BES que concluíu ter havido erros de gestão. E avisou: "esta experiência já foi testada no BPN e custou milhares de milhões aos contribuintes".

A direção do PSD desafia o Governo socialista "a criar condições para a venda do banco" e acusa o Executivo de António Costa de, depois de ter injetado 2,2 mil milhões no Banif e da "inenarrável novela da CGD, um autêntico manual de más práticas para o setor financeiro", estar a tentar fazer da banca uma arma de arremesso político.

O dirigente do PSD ainda deixou uma nota de preocupaçãpo com as últimas emissões de dívida portuguesa, a juros acima dos 4%. Marco António acusou António Costa de "não ter preparado suficientemente o futuro" e de "não conseguir gerar confiança nos mercados".

"Há um ano, disse, gozavam dos resultados alcançados pelo anterior Governo, mas não conseguem gerar confiança". A direção de Passos vai cavalgar as fragilidades da banca e os riscos de financiamento do país.