Marca de Soares “é demasiado grande para ser esquecida”

Um "profundo pesar", um "sentimento de perda", mas um "exemplo que perdura". "A sua marca é demasiado grande para ser esquecida. Nela encontrarão as novas gerações a força e a inspiração para ultrapassarem os desafios e darem continuidade ao seu impressionante legado".

Foi com estas palavras que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, iniciou esta tarde, no Parlamento, a leitura do voto de pesar pelo falecimento de Mário Soares. Um momento que o Ferro Rodrigues admitiu ser de "tensão" particular para si, pelos "laços que sempre" o uniram a Soares e pela "saudade" que diz já ter do ex-Presidente da República.

Num voto de pesar que sublinhou o "legado de coragem política, de patriotismo democrático e de abertura ao mundo" de Mário Soares, o Presidente da AR recordou as "corajosas atividades de oposição à ditadura", que lhe valeram "a prisão, a deportação e o exílio". "O lema de vida de Mário Soares foi sempre o mesmo: 'só é vencido quem desiste de lutar'", recordou Ferro Rodrigues, antes de sublinhar que em 1996, Soares "já tinha sido tudo" e "tinha o seu lugar na História". Mas que mesmo assim, "preferiu continuar a lutar e a pensar no futuro".

Depois de recordar todas as suas facetas políticas - desde o jovem advogado defensor de presos políticos, ao secretário-geral do PS, ministro, primeiro-ministro ou Presidente da República - Ferro Rodrigues reconheceu que Soares "cometeu erros, certamente", mas "sempre entendeu a política democrática como uma atividade apaixonante, feita de vitórias, mas também de derrotas, assente em escolhas claras e convicções fortes".

"Todos estiveram ao lado dele e contra ele. Ao mesmo tempo, todos lhe reconhecem a lealdade com os adversários e a tolerância com a diferença", prosseguiu Ferro Rodrigues, defendendo que "o seu exemplo de tolerância ajudou o país a unir-se e reconciliar-se consigo mesmo, depois das tensões próprias de uma ditadura longa".

Marcos Borga

Na mesma linha, Augusto Santos Silva, em representação do Governo, fez um discurso a defender que "a democracia é um combate" e que "fundar a democracia exigiu lutar contra a ditadura". E que se a "liberdade é em si o valor primeiro", a política é "uma nobre função pública" e que "o primado da política" abrange as ideias de "partidos políticos, forças sociais, debate intenso, tolerância e reconhecimento". "Isto nos ensinou Mário Soares e por isto lhe devemos tanto. Do fundo do coração, obrigado Mário Soares", leu Augusto Santos Silva.