Marcelo recebe entidades estrangeiras no adeus a Soares

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber em Belém as várias entidades estrangeiras que hoje estarão em Lisboa para as cerimónias fúnebres de Estado de Mário Soares.

Pelas 10h30, o Presidente da República recebe o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. Pelas 11h, será a vez do Presidente da República do Brasil, Michel Temer; pelas 11h30, o Rei de Espanha, Felipe VI; e pelas 12h00, outras personalidades estrangeiras que igualmente vêm ao funeral, entre elas o presidente da Guiné Bissau, o presidente da Assembleia Nacional angolana, Fernando da Piedade Dias dos Santos, e o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba.

Os antigos primeiro-ministro francês Lionel Jospin, presidente do Brasil José Sarney e presidente da Comissão Europeia Jacques Santer também estarão presentes, bem como o ex-presidente do Governo espanhol e ex-líder do PSOE, Felipe Gonzalez.

Às 12h45, Marcelo participa na cerimónia de homenagem ao ex-Presidente da República, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, onde discursará depois de se ouvir a gravação das palavras proferidas por Mário Soares naquele mesmo espaço, durante a cerimónia que assinalou a adesão de Portugal à CEE.

Depois da cerimónia dos Jerónimos, que inclui interpretações musicais por parte do coro e da orquestra do Teatro Nacional de S. Carlos, e discursos dos filhos de Mário Soares, João e Isabel, o Presidente da República acompanhará o cortejo fúnebre até ao Cemitério dos Prazeres.

Pelas 18h, de regresso a Belém, Marcelo ainda receberá o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.