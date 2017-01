Carlos Moedas: “Faltam na Europa vozes como a de Mário Soares”

Carlos Moedas, comissário português em Bruxelas, deslocou-se à sede do PS, no Largo do Rato, para homenagear Mário Soares. Aos jornalistas, afirmou que faltam na Europa vozes como a do ex-Presidente da República.

“Sentimos hoje na Europa falta de vozes solidárias”, afirmou Moedas, lembrando a crise dos refugiados. “Vamos sentir saudades do dr. Mário Soares e é importante que a minha geração fale destes homens”, concluíu.

O comissário europeu lembrou que, em 2015, quando telefonou a Mário Soares para o convidar para as comemorações dos 30 anos da adesão de Portugal à CEE, “ele atendeu-me de imediato, mesmo sem me conhecer. Estava sempre disponível para falar da Europa e é importantíssimo contarmos aos mais novos a história de quem foi Mário Soares”.

Além do comissário português, também o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schultz, estará presente nas cerimónias fúnebres do ex-Presidente da República.